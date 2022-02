To po prostu wzrusza. Zobacz walentynkowe zachowania zwierząt. One także okazują uczucia. Zobacz, jak to robią

O tym, że np. psy potrafią kochać swoich właścicieli i okazywać im uczucia, nikogo nie trzeba przekonywać. Ale także wśród samych zwierząt obserwujemy, jak ważna dla nich jest bliskość i darzenie się uczuciami. Zobacz, co wyrażają zgromadzone przez naszych fotoreporterów zdjęcia!

To po prostu wzrusza. Zobacz walentynkowe zachowania zwierzą...

Walentynki wśród zwierząt

Walentynki to okazja, by przypomnieć sobie o naszych bliskich i okazać im uczucia. By powiedzieć tak ważne słowa, o których często zapominamy, przytulić, chwycić za rękę... Czy zwierzęta też mają swoje Walentynki?

Przedstawiciele różnych gatunków zwierząt obchodzą swoje okresy godowe w różnych porach roku. Szukają swoich kochanków w różny sposób. Niektóre ptaki jak łabędzie czy żurawie popisują się tanecznymi umiejętnościami. Na wodzie, w powietrzu. Inne zwierzaki jak jelenie kuszą ryczeniem. Znane są też przypadki okrutnych walk o partnerki.