To raj dla amatorów książek drugiej ręki. Tysiące egzemplarzy z duszą czekają na nowych właścicieli. Ceny zaczynają się nawet od złotówki Joanna Niedziela

Kuszą nie tylko ceny, ale przede wszystkim bogata oferta. Bo choć ceny zaczynają się nawet od złotówki, to dla tłumów wprawnych poszukiwaczy liczy się przede wszystkim ciekawy tytuł i zaklęta między stronami historia. Kiermasz książek pod Biblioteką Norwida potrwa do 15 maja. Co tam znajdziemy?