To tutaj pupile mają mogiły - tak wygląda cmentarz dla zwierząt w Lubuskiem. Na Polanie Przyjaciół w Gorzowie pamięć o pupilach nie gaśnie (red)

Zwierzęta są pełnoprawnymi członkami naszych rodzin, dlatego też coraz więcej osób chce, by po odejściu miały one swoje mogiły, a nawet nagrobki. Byliśmy na Polanie Przyjaciół w Gorzowie. To jedyny w Lubuskiem cmentarz dla zwierząt - grzebowisko. W tym miejscu spoczywają psiaki, kociaki, chomiki i inne domowe zwierzęta.