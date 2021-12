To zobaczymy na wiosnę! W centrum miasta powstają enklawy zieleni.

W mijającym roku informowaliśmy, że urząd miasta w Zielonej Górze przeprowadził szereg przetargów na stworzenie w centrum miasta zielonych enklaw, które mają korzystnie wpłynąć na zagospodarowanie wód opadowych w śródmieściu, ale także służyć samym mieszkańcom, jako miejsca relaksu. W ostatnim czasie w związku całym przedsięwzięciem rozpoczęły się już konkretne prace m.in. na placu Pocztowym, przy Wieży Łaziebnej czy też koło zabytkowego cisa na skwerze przy ul. Mikołaja Kopernika. - Efekty tych działań będziemy mogli zobaczyć już na wiosnę. Z krytyką całego przedsięwzięcia należałoby się wstrzymać do tego czasu - twierdzi Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. - Mam nadzieję, że nasze nowe zielone enklawy spodobają się mieszkańcom. To będą punkty, gdzie każdy będzie mógł sobie na chwilę przysiąść i poczuć przyjemny relaksujący klimat. W mieście mamy pewne problemy z odprowadzaniem wody a całe przedsięwzięcie ma poprawić ten stan rzeczy. Co warto podkreślić, na te inwestycje udało nam się pozyskać zewnętrzne dofinasowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co przy trudnym budżecie jest również bardzo istotne - przekonuje Kaliszuk. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak obecnie wyglądają prace w śródmieściu! Wideo: Zielona Góra. Na deptaku przy ratuszu stanęła ogromna choinka

Mariusz Kapała