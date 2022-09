TOP 6. Sześciu najlepszych fryzjerów w Zielonej Górze. Te adresy polecają klienci

Najlepszy fryzjer w Zielonej Górze. Polecane adresy

Zwykle mamy jedną/jednego fryzjera na wiele lat. W opiniach publikowanych w Google można wiele razy przeczytać, że niektórzy nie zmieniają go nawet i dziesięć lat.

Co przyczynia się do zadowolenia, oprócz idealnego cięcia i ułożenia, które pozwalają układać się włosom przez dłuższy czas?

Doceniamy, kiedy fryzjer pamięta imiona naszych bliskich, pamięta, gdzie mieliśmy jechać na urlop i pyta potem o to nasze miejsce.

Reagujemy pozytywnie, kiedy wprawdzie nie ma miejsc, by zapisać się na już, ale fryzjer nie zbywa i proponuje terminy, a jeśli się coś zwalnia to dzwoni.

Jest miło, kiedy umówiona fryzjerka nie odsyła bez słowa do koleżanki - praktykantki lub nowozatrudnionej osoby. Powodów do zadowolenia jest jeszcze więcej. W galerii sześciu polecanych adresów, przytaczamy też opinie. Zobacz, kogo polecają klienci w Zielonej Górze.