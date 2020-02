Totolotek Puchar Polski. Gorzowski Stilon pokonał w sparingu Lechię Zielona Góra

Zespoły z lubuskich stolic szykują się nie tylko do wznowienia rozgrywek ligowych. Lechia i Stilon wiosną zagrają też w 1/8 finału regionalnego Totolotek Pucharu Polski. 1 kwietnia gorzowianie zmierzą się z Pogonią Skwierzyna, a zielonogórska ekipa z Syreną Zbąszynek. Cennego trofeum będzie bronił Stilon, ale w Lechii zapowiadają ostra rywalizację o puchar. - Chcemy powalczyć o triumf w regionalnym pucharze i potem wystąpić w rozgrywkach centralnych – mówił Andrzej Sawicki, trener zespołu z Zielonej Góry. - Jesteśmy niejako do tego zobligowani. W końcu jesteśmy w tym sezonie najwyżej notowanym lubuskim zespołem.

Po sparingowym meczu trener Stilonu Kamil Michniewicz tak ocenił grę swojej drużyny: - To był nasz pierwszy sparing, jestem zadowolony z walki i postawy zespołu. Mieliśmy trochę kłopotów z organizacją gry, szczególnie w pierwszej połowie. Wysoko wychodziliśmy na rywali. Taki mieliśmy pomysł, tak chcielibyśmy grać wiosną. Oczywiście to element, który musimy doskonalić i pracować nad nim. Pewnie, że czucie piłki i komunikacja wzajemna nie jest jeszcze na takim poziomie, jak bym chciał, ale to przecież dopiero początek przygotowań. Nasza postawa to dobry prognostyk. Wiosną czeka nas walka o powrót do trzeciej ligi.