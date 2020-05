Tragedia przy ul. Osadniczej w Zielonej Górze. W opuszczonym budynku zginął człowiek. Obiekt jest niebezpieczny i niezabezpieczony

W opuszczonym budynku przy ul. Osadniczej w Zielonej Górze znaleziono zwłoki mężczyzny. Najprawdopodobniej spadł ze schodów i nadział się na wystający pręt po barierce. Miejsce jest niebezpieczne i niezabezpieczone. W każdej chwili może dość do kolejnej tragedii.

Do makabrycznego odkrycia doszło 27 kwietnia. W opuszczonym budynku przy ul. Osadniczej 18A w Zielonej Górze, należącym dawniej do fabryki zgrzeblarek bawełnianych Falubaz, odnaleziono zwłoki około 50-letniego mężczyzny. Prawdopodobnie spadł ze schodów i nadział się na wystający pręt po barierce. Jego zwłoki zostały zabezpieczone przez prokuratora do sekcji. Co było przyczyną zagonu mężczyzny? – Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze nadzoruje postępowanie w sprawie nagłego zgonu mężczyzny w Zielonej Górze, przy ul. Osadniczej – potwierdza Zbigniew Fąfera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Wstępnie, przeprowadzający oględziny ciała na miejscu zdarzenia lekarz sądowy wskazał na obrażenia – pękniecie kości czaszki. - Brak jest w chwili obecnej jednoznacznej opinii na temat przyczyny zgonu – prokuratura oczekuje na opinię z przeprowadzonej sekcji zwłok oraz opinię badania pobranej podczas sekcji krwi na obecność alkoholu i ewentualnie środków odurzających – przekazał w piątek prok. Zbigniew Fąfera.

Postępowanie jest w toku.

Pustostan zamieszkują bezdomni, narkomani i byli więźniowie Jak mówi Robert Górski, lekarz pogotowia ratunkowego, który był na miejscu zdarzenia, obiekt jest dobrze znany patrolom policji i zespołom ratownictwa medycznego. – Kilka razy byłem tam w nocy na wizytach u osób, które nielegalnie zamieszkują pustostan. Przeważnie są to osoby bezdomne. Bywają też narkomani oraz byli więźniowie, którzy wyszli na wolność i nie mają gdzie się podziać – opowiada R. Górski.

Pustostan przy Osadniczej to bardzo niebezpieczne miejsce Trzypiętrowy budynek o długości ponad 170 metrów od wielu lat popada w ruinę. Wszędzie jest pełno śmieci, butelek, strzykawek, gruzu itp. Złomiarze ukradli stąd co tylko się dało. Zniknęły m.in. barierki na klatkach schodowych. Jest tu bardzo niebezpiecznie, a na domiar złego, obiekt nie jest w żaden sposób zabezpieczony. - Do środka może wejść każdy, bez żadnego problemu. Także dzieci mieszkający w blokach po drugiej stronie ulicy – mówi Robert Górski, który dodaje też, że problem zgłosił już do urzędu miasta.

- Mam nadzieję, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego coś zrobi w tej sprawie i będzie można chociaż zamurować lub w jakiś inny sposób zabezpieczyć otwory okienne i wejścia do budynku, aby utrudnić dostanie się do środka osobom postronnym. Może uda się nie dopuścić do kolejnej tragedii – dodaje R. Górski. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na razie milczy W czwartek (7 maja) wysłaliśmy w tej sprawie maila do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze z pytaniami dotyczącymi ewentualnych kroków, jakie może podjąć, aby doprowadzić do zabezpieczenia tego budynku przed wejściem na jego teren osób postronnych. Do wtorku (11 maja) nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi.

