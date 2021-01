Tragedia w Chociszewie. Na przejeździe kolejowym doszło do śmiertelnego wypadku. Tir zderzył się z szynobusem

Zielona Góra: Kierowcy stoją w korkach, bo rogatki na alei Wojska Polskiego się nie otwierają

Mamy tego dość - mówią kierowcy samochodów i autobusów MZK. - Od dwóch tygodni rogatki na alei Wojska Polskiego się nie podnoszą. Stoimy w długich korkach, zanim przyjdą kolejarze i podniosą szlabany. Co tu się dzieje? Niech wreszcie ktoś naprawi tę awarię!. Co na to PKP Polskie Linie Kolejowe?