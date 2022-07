Tragedia w Dąbrówce Wielkopolskiej. To miał być wspólny wyjazd nad morze. Skończył się na torach. Nie żyją trzy osoby

Od strony Zbąszynka tory oddzielają Dąbrówkę Wielkopolską od pól. Po prawej duże drzewo, dalej, po lewej mały staw i więcej zarośli. Na przejazd kolejowy prowadzi prosta droga. Ale wystarczy jechać za ciężarówką, żeby nie dostrzec zbliżającego się pociągu. Mieszkańcy wsi są wstrząśnięci tragedią. Jedna z kobiet, która mieszka niedaleko torów słyszała w domu potężny, złowieszczy huk. Przyznała, że cała się trzęsła.O tragedii słyszał każdy spotkany mieszkaniec.

– Rodzina przyjechała po siostrę, aby ją do siebie nad morze zabrać. Cała trójka w wieku ok. 60 lat. Ujechali trzy kilometry. Nie mam pojęcia, co się stało na tych torach – wyjaśnia młoda kobieta.