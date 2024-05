Tragedia w Lubuskiem. Auto wjechało do rzeki w Krośnie Odrzańskim. Jak zginęło młode małżeństwo? Łukasz Koleśnik

Sprawę utonięcia młodego małżeństwa pod Krosnem Odrzańskim bada prokuratura. Archiwum Polskapress

Prokuratura bada tragiczną sprawę, do której doszło w nocy 11 maja w okolicach Starego Raduszca, pod Krosnem Odrzańskim nad rzeką Bóbr. Młode małżeństwo wsiadło do samochodu i wjechało do rzeki. Kobieta i mężczyzna utonęli. Zostawili dwójkę dzieci.