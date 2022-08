Trasa Aglomeracyjna na językach zielonogórzan. Dlaczego wciąż budzi tyle emocji?

Mieszkańcy osiedla Zacisze są podzieleni w sprawie inwestycji. Choć wszyscy się zgadzają co do jednego – nowa droga zwiększy ruch w tym rejonie miasta. Spokojniej do sprawy podchodzą ci, którzy mieszkają dalej od ronda Haliny Lubicz. Inaczej widzę sprawę ci, którzy Trasę Aglomeracyjną będą widzieć z okna.