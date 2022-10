Trener Mieczysław Kubiak uczył pracy, życia, szacunku. Wychował plejadę gwiazd

- Mieciu w zielonogórskim klubie pojawił się w 1965 roku jako zawodnik broni krótkiej, a trzy lata później został pracownikiem klubu i jako fachowiec od mechaniki precyzyjnej pełnił funkcję rusznikarza, a jednocześnie wciąż był zawodnikiem – wspominał Jerzy Zarzycki, który od 2006 roku z Mieczysławem Kubiakiem współtworzył duet trenerski w Gwardii. Ale to praca szkoleniowa wiele lat wcześniej dała efekty w postaci spektakularnych sukcesów podopiecznych Mieczysława Kubiaka. – W 1970 roku rozpoczynał jako trener zawodników strzelających z karabinu, jego znakomici wychowankowie to Ireneusz Jagodziński, czy Krzysztof Stefaniak, czwarty zawodnik igrzysk w Moskwie – mówił Jerzy Zarzycki. – Później zajął się pistoleciarzami, wychował całe rzesze medalistów najważniejszych imprez światowych. Julita Macur, Andrzej Macur, Dorota Bidołach, Krzysztof Łuczyński to nazwiska tylko niektórych z nich.