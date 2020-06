Trener RM Solar Falubazu Zielona Góra: Zawodnicy chcą się zrehabilitować, bo to nie była porażka, to była masakra

Do wyborów pozostało

Żużlowcy RM Solar Falubazu Zielona Góra po kilku dniach wracają do rywalizacji w PGE Ekstralidze. W sobotę (27 czerwca) na własnym torze zmierzą się z GKM-em Grudziądz. Początek meczu o godz. 20.30. - Nasi zawodnicy chcą się zrehabilitować, bo mecz z Włókniarzem Częstochowa, to nie była porażka, to była masakra - powiedział Piotr Żyto, trener zielonogórskiej drużyny.