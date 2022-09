Trening pod wodą? Tak lubuski wojownik Maciej „Zembol” Zembik przygotowuje się do ważnej walki

„Wchodząc na ring zostaje już tylko rozstrzygnięcie walki stoczonej znacznie wcześniej. Każdy wybiera własną drogę. Pod taflą wody walczy umysł. Gdy ruch spala resztki tlenu, ciało przyzwyczaja się do skrajnego wyczerpania. Każdy cios napotyka opór, by w przyszłej walce przeszywać przeciwnika”.

Serię zdjęć zatytułowaną „Niezatapialny” przysłał do redakcji „Gazety Lubuskiej” ich autor Krzysztof Jersak. Swoje fotografie opatrzył takim wpisem:

Maciej „Zembol” Zembik przygotowuje się do ważnej walki, do której dojdzie 1 października podczas 20. Gali Makowski Fighting Championship. Impreza odbędzie się w zielonogórskiej hali CRS. Zawodnik Żarskiego Klubu Sportów Walki już po raz 15 weźmie udział w gali organizowanej przez Tomasza Makowskiego. Stanie do walki w formule K1 (w wadze 65 kg), a jego rywalem będzie Boris Zavadsky reprezentujący klub Alex Gym Poprad.