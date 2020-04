Trening żużlowców Falubazu Zielona Góra. Wszystko jest zorganizowane

Dziś kończy się wydany przez Główną Komisję Sportu Żużlowego zakaz treningów na żużlowych torach. Pogoda od kilku dni sprzyja, dlatego niemal wszystkie obiekty w Polsce są już gotowe i czekają otworem na przyjęcie zawodników.

Żużlowcy zagraniczni dostali od polskich władz specjalne pozwolenia na wjazd do naszego kraju, już dołączają do swoich zespołów. Ale co z ograniczeniami? Zakaz kontaktów, wychodzenia z domów, jedynie rodzinne spotkania, duże odstępy od siebie… Spokojnie, wszystko jest zorganizowane tak, by nie łamać przepisów. Żużlowcy wychodzą z domów w celach zawodowych, przecież stadiony są ich miejscem pracy. Trenerzy przygotowują indywidualny cykl zajęć.

Kapitan na pierwszy ogień

Znakomicie poradzono sobie z tym w Falubazie Zielona Góra. Wygląda to tak: do parkingu wchodzi tylko zawodnik i jego jeden mechanik. Obaj zachowują bezpieczną odległość od siebie, minimum dwa metry. Żużlowiec po próbnych kółkach odstawia motocykl, odsuwa się na bok i dopiero wtedy do sprzętu podchodzi mechanik. Super to funkcjonuje. Oczywiście na pierwszy ogień idzie kapitan zespołu Piotr Protasiewicz. Godzinka i „Protas” wyjeżdża ze stadionu. Na wjazd już czeka Patryk Dudek, on ma łatwiej, bo może przyjechać razem z tatą Sławkiem. Przecież rodzinne spotkania nie są zabronione. Wszystko zdalnie nadzorują trener Piotr Żyto z kierownikiem drużyny Tomaszem Walczakiem. Też są w pracy. Z wieży sędziowskiej obserwują jazdy zawodników, a gdy ci zjeżdżają do parkingu natychmiast łączą się z nimi telefonicznie. W dzisiejszych czasach nie stanowi żadnego problemu, by były to połączenia wideo. Uczestniczą w nich również inni mechanicy, którzy w domach oglądają przygotowany przez klub filmowy przekaz z treningu.

Oni też są w pracy

To nie koniec całej układanki, którą jest niełatwe przygotowanie treningu w czasie epidemii. Musi być przecież karetka. Dwójka ratowników medycznych cały dzień spędza na stadionie, nie muszą siedzieć w aucie. Dla wygody przygotowano dla nich specjalne, duże pomieszczenie w budynku klubowym. Oni również są w pracy. Rzecz jasna najlepiej, by w trakcie treningu roboty nie mieli wcale. Nie zapominajmy o toromistrzu. Adam Warecki ma swoje miejsce na stadionie, w czasie treningu może działać w pojedynkę. Obserwuje jazdy żużlowców, a przez telefon odbiera uwagi od kierownika drużyny. Na jego sygnał ciągnikiem równa tor, a następnie wyjeżdża polewaczką zrosić nawierzchnię. Dzieje się to między treningowymi sesjami poszczególnych zawodników tak, by nie tracić czasu. A czas jest ważny, bo rozkład zajęć zaplanowany jest niemal co do minuty. Po to, by cała ósemka zawodników ekstraligowej drużyny mogła jednego dnia nacieszyć się jazdą.

Który dziś jest?

Zarządcy Falubazu zacierają ręce, przecież jeśli już tak można, to za chwilę zostaną zniesione kolejne zakazy i nowy sezon wreszcie ruszy. Kibice nie muszą oddawać karnetów, a sponsorzy sypną groszem, bo wiadomo, że duże firmy poradzą sobie z kryzysem i z umów na pewno się wywiążą. Prezes klubu Wojciech Domagała w kalendarzu już zakreślił na czerwono datę 3 maja. Wtedy jego chłopcy ścigać się będą ze Spartą we Wrocławiu. To dopiero za miesiąc, a który jest dziś? 1 kwietnia… Musimy wrócić do dużo smutniejszej rzeczywistości…

