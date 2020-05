Treningi żużlowców! Tych zawodników zakazy nie dotyczą

Dziś AKS Chóragan Riders to 27 członków klubu, w tym 24 jeżdżących na motocyklach. - Mamy swoje klubowe kevlary, dresy, bluzy, koszulki, szaliki, czapki, zrobiliśmy kalendarze, kubki i inne gadżety – stwierdził Andrzej Wnęk. – Niebawem będą kolejne, na przykład karty do gry z wizerunkami wszystkich naszych zawodników. Przed sezonem członkowie klubu Andrzej Wielgosz, Kamil Griesman oraz Andrzej Wnęk zaliczyli pozytywnie egzaminy dla osób funkcyjnych na zawodach żużlowych. W ten sposób będą mogli wspierać zawodowy Falubaz Zielona Góra. Ponadto Andrzej Wnęk, po wielu miesiącach szkolenia, egzaminach teoretycznych i praktycznych zdobył dyplom instruktora sportu żużlowego. Żużlowcy amatorzy solidnie szykowali się do nowego sezonu. Zimą dużym wsparciem był dla nich Rafał Prokopiuk, właściciel siłowni Akton, który często podpowiadał jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia. Zawodnicy korzystali też sali gimnastycznych, basenów i zajęć w terenie, a na początku marca byli na zgrupowaniu w Kołobrzegu.

Chóragan Riders. Klub niesie dużą pomoc

Chóragan Riders słynie z wielu akcji charytatywnych. W ostatnich miesiącach klub zaangażowany był m.in. w pomoc Tomaszowi Guzowskiemu, który też kiedyś ścigał się amatorsko, a teraz walczy z ciężką chorobą. Zorganizowano również pomoc na leczenie kontuzjowanego żużlowca Grzegorza Zengoty. – W czasie pandemii też pomagamy – stwierdził Andrzej Wnęk. - Zamówiliśmy maseczki klubowe i wpadliśmy na pomysł, by uruchomić akcję na zrzutka.pl „Wrzuć piąteczkę na maseczkę”. Każdy chętny mógł wykupić cegiełkę będącą symbolicznym biletem na walkę Chóragan Riders Zielona Góra - Koronawirus Covid 19. Nasz dostawca, wiedząc o akcji podwoił ilość zamówionych maseczek, przez co mieliśmy do dyspozycji około tysiąca sztuk. Warto dodać, że były to maseczki z materiału używanego w szpitalach, posiadające atesty medyczne. Członkowie klubu rozdawali maseczki m.in. seniorom przed sklepami. Odwiedziliśmy Świdnicę, Przyborów, Smolno Wielkie, Nowe Kramsko, Sulechów. Nasza działalność jest zauważana, dlatego wiele osób zgłasza się do nas z propozycjami zorganizowania akcji. Sami też przekazują wspaniałe dary. Niebawem wystartujemy z licytacją jednego z pierwszych kartingów, którym przed laty jeździł kapitan Falubazu Piotr Protasiewicz. Przekazała go nam osoba chcąca zachować anonimowość. To bardzo wzruszające.