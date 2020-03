Trenuje, biega i nie potrafi przestać. Ewelina Michnowicz z Krosna Odrzańskiego to prawdziwa wojowniczka

Zacięcie sportowe miała od zawsze. Już w gubińskiej szkole podstawowej nauczyciele wybierali ją do zawodów, gdzie zawsze chciała wypaść jak najlepiej. - Można powiedzieć, że w szkole był potencjał, również biegowy – przyznaje Ewelina. – Brałam udział w przełajach, sztafetach. Chociaż nie do końca to lubiłam. W tych biegach drużynowych wiedziałam, że polegają też na mnie koleżanki, więc to było stresujące. Poza tym w szkole nienawidziłam rywalizować ze znajomymi. Dlaczego? Obawiałam się, że koleżanki może się na mnie obrażą. To może się teraz wydać dość dziwne, bo mam obecnie bardzo wielu znajomych-biegaczy, z którymi siłą rzeczy się ścigam na zawodach. Jako dziecko postrzegałam to wszystko jakoś inaczej.

– To też sprawiało, że biegania nie trawiłam. Bo nie lubię, kiedy się mnie do czegoś zmusza. Muszę to chcieć sama z siebie.

M.in. to sprawiało, że biegać nie lubiła. – Ale byłam ambitną dziewczyną. I w podstawówce, żeby dostać szóstkę, trzeba robić coś ponad stan. Nauczyciele to wykorzystywali i mówili, że jeśli nie pojadę na zawody, to najwyższej oceny nie będzie – opowiada mieszkanka Krosna Odrzańskiego.

W późniejszych etapach nauki biegania było coraz mniej w życiu Eweliny. Jak się okazało, tylko do czasu. – Mieszkałam wtedy w Kaliszu i zdecydowałam, że pójdę na Parkrun (cotygodniowe bezpłatne biegi z pomiarem czasu na dystansie 5 km organizowane w wielu miastach) – opowiada dziewczyna. – To było dla mnie straszne doświadczenie, bo biegać nie lubiłam. Ale miałam nastawienie, że bieganie jest dobre dla zdrowia, itd. Więc trzeba czasem pobiegać.

Ewelina wystartowała. Podczas biegu natknęła się na klucz, który musiał zgubić inny uczestnik. – Zaczęłam szybciej biec, aby dogonić tych, co byli przede mną. Podbiegałam do każdego i pytałam czy to jest jego klucz – relacjonuje. – Zmęczona, zasapana dotarłam do pewnej dziewczyny. To była Magda, z którą do dziś bardzo się przyjaźnimy. Tam się poznałyśmy. Doradziła mi, aby dobiec na spokojnie do mety i przekazać klucz organizatorom. Po biegu Magda powiedziała, że jeździ na zawody, na które mogłabym się z nią zabrać. I skorzystałam z okazji.

To było w Sieroszewicach pod Ostrowem Wielkopolskim. Lokalny bieg na 10 kilometrów. – Wystartowałam bez większego przygotowania – mówi Ewelina. – Przebiegłam. Po każdych zawodach jest poczęstunek oraz dekoracja. Na to drugie nawet nie czekałam, poszłam po coś do jedzenia i nagle zostało wyczytane moje nazwisko. Zajęłam trzecie miejsce, na dwóch pierwszych stopniach podium stały Ukrainki, jedna z nich jeździła na mistrzostwa Europy. Byłam zaskoczona. I to mnie też zmotywowało do kolejnych startów. Tak to się zaczęło.