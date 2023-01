Trochę wesoło, trochę strasznie, czyli Drakula i inne teatralne niespodzianki . Premiera w sobotę

- To co się dzieje obecnie, to jakiś horror. Ceny szybują, trudno coś zaplanować – słychać głosy mieszkańców nie tylko Zielonej Góry. Większość z nas przelicza i analizuje domowe budżety. Z czego zrezygnować, jakie koszty ograniczyć. Nie inaczej jest w Lubuskim Teatrze. Obecny sezon nazywany jest czasem na przetrwanie. Nie wiadomo, ile trzeba będzie zapłacić za prąd, ogrzewanie. Musi wystarczyć na pensje aktorów. Trzeba więc mocno ograniczyć premiery. Bo większa realizacja to koszt około 120-140 tysięcy złotych. Na te mniejsze przedstawienia trzeba wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych. To i tak są niskie kwoty, jak na teatralne przedsięwzięcia. Tym bardziej cieszy więc sobotnia premiera „Drakuli” w reżyserii Michała Wnuka.