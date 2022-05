Tropem tajemnic, intrygi kryminalnej oraz tortur stosowanych w dawnej Zielonej Górze z Mediateką WiMBP w Zielonej Górze Agnieszka Linka

"Cztery noce i jeden dzień z kryminałem. Zielonogórska intryga kryminalna" od 10 maja w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze

Są takie miejsca w naszym mieście, które mają złą reputację i wywołują dreszczyk emocji. Mroczna sława Zielonej Góry na miarę Londynu i Kuby Rozpruwacza oraz „szlak zbrodni i ciemnych interesów wrednych typów" będą odkrywane w Mediatece WiMBP im. C. Norwida. To doskonała okazja do spotkania z autorami książek kryminalnych, prokuratorem oraz posłuchania o kryminalnych przestępstwach w naszym mieście.