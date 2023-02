Trudno dostać kredyt hipoteczny? Teraz będzie łatwiej. Zdolność kredytowa wzrośnie dzięki decyzji KNF

Rynek mieszkaniowy jest dziś w stagnacji, a jej główną przyczyną są surowe zasady oceniania zdolności kredytowej przez banki. Nawet przyzwoicie zarabiające gospodarstwa domowe mają obecnie problem z otrzymaniem kredytu hipotecznego, co często utrudnia lub wręcz uniemożliwia zakup nieruchomości.

Dla potencjalnych kredytobiorców wreszcie są jednak dobre wieści – 7 lutego 2023 r. KNF zalecił bankom, żeby przy obliczaniu zdolności kredytowej uwzględniały tzw. bufor wynoszący tylko 2,5 p.p., a nie – jak dotąd – aż 5 p.p. Przypomnijmy, że bufor ma wyrażać ryzyko wzrostu stóp procentowych i jest doliczany m.in. do marży banku. Jego obniżenie oznacza, że zdolność kredytowa części osób zauważalnie wzrośnie.

– Obniżenie bufora z 5 pp. do 2,5 pp. podwyższy dostępną kwotę zwykłego (bez dopłat) kredytu o 19%. Oznacza to np. wzrost z 269 tys. zł do 321 tys. zł w przypadku pary bez dzieci i z dochodem 6000 zł netto – wylicza Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. – Znaczący wzrost zdolności kredytowej (o 70,9%) pojawi się natomiast w przypadku kredytów z dopłatą udzielanych w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%). W taki przypadku dostępna kwota dla wspomnianej pary wzrośnie z 369 tys. zł do 461 tys. zł.