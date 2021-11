Trwa akcja “Polak z Sercem” wspierająca rodaków na Białorusi, Litwie i Ukrainie

“Polak z Sercem” to akcja dająca sposobność do okazania serca rodakom, którzy po zmianie granic znaleźli się poza Polską. To również setki młodych osób zaangażowanych w inicjatywę i tysiące darczyńców gotowych pomagać. Do tej pory do Polaków mieszkających za wschodnią granicą trafiło 156 784,65 zł, za które zakupiono żywność, przybory szkolne i środki czystości. Do tego dochodzi ponad 35 ton produktów, które zostały przekazane do konkretnych rodzin mieszkających na Białorusi, Ukrainie i Litwie.

Tęsknota za ojczyzną, trudności materialne, problemy ze zdrowiem, niespełnione dziecięce marzenia, to tylko część problemów, z którymi borykają się na co dzień Polacy na Kresach. Dzięki akcji prowadzonej przez młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży każdy może okazać swoje serce i wspomóc w najbardziej wygodny dla siebie sposób.