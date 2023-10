Trwa montowanie płyt fotowoltaicznych na dachu zajezdni MZK przy ul. Chemicznej w Zielonej Górze

Zielonogórzanie zdążyli się już przyzwyczaić, że po mieście jeżdżą ekologicznymi autobusami. Jest cicho, wygodnie i co najważniejsze mniej spali niż dawniej. Ale trzeba te autobusy ładować, bo są na prąd. Miejski Zakład Komunikacji chce mieć własny. I to z odnawialnych źródeł energii, stąd inwestycja, która rozpoczęła się w tym miesiącu.

MZK - fotowoltaika na dachu zajezdni

Na dachu zajezdni, która wcześniej została zmodernizowana, są zamontowywane konstrukcje fotowoltaiczne. Wykonuje to firma z Łodzi.

- Powoli zbliżamy się do końca. Na powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych montowane są panele fotowoltaiczne o mocy 500 kilowatogodzin – mówi prezes MZK w Zielonej Górze Robert Karwacki. – To zapewni nam 40 procent zapotrzebowania na energię.

Panele fotowoltaiczne mają być także zamieszczone przy każdej pętli autobusowej. Będzie też budowa własnego magazynu energii. Wszystko po to, by móc ładować autobusy własnym, z odnawialnych źródeł energii prądem. Energii za dwa lata ma być tak dużo, że MZK ją odda.