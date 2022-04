Trwają Dni otwarte w zielonogórskich szkołach. Warto bliżej poznać, zanim podejmiemy decyzję

W piątek, 8 kwietnia, swoje podwoje otworzył Zespół Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze. Przygotowano wiele atrakcji, związanych z prowadzonym w placówce kształceniem. We wtorek, 12 kwietnia, dzieci i rodziców zaprasza do siebie dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy Zespołu Edukacyjnego nr 6 w dzielnicy Nowe Miasto – Zielona Góra Przylep. Drzwi zespołu otwarte będą od godziny 16.00 do 18.00. Będzie okazja, by bliżej poznać szkolę, porozmawiać z nauczycielami, zwiedzić pracownię i bazę sportową placówki.