Trwają przygotowania do pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. W parafiach Zielonej Góry i okolic odbywają się spotkania modlitewne

Diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę startuje, jak co roku, 31 lipca. Wierni wymaszerowują z Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry i Głogowa. Na jasnogórskie błonia dotrą 12 sierpnia. Choć termin może wydawać się odległy, przygotowania do największych rekolekcji w drodze rozpoczęto już we wrześniu. Do tej pory odbyło się spotkanie grupy muzycznej z organizatorami, spotkanie przewodników wszystkich trzech grup oraz prowadzących grupy zielonogórskie. Teraz nadszedł czas na comiesięczne spotkania modlitewne we wszystkich parafiach, z których wyruszają pątnicy.