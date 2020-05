Trwają roboty związane z siecią ciepłowniczą. Parking przy szpitalu zamknięty

Jak informują pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze - do końca czerwca z użytkowania wyłączony zostanie parking przy ul. Podgórnej, przy budynku, w którym znajdują się poradnie przyszpitalne oraz punkt pobrań, gdzie robimy badania np. krwi. W pierwszym etapie prac - do końca maja, zamknięty zostanie parking po prawej stronie (patrząc od ulicy), w drugim etapie - do końca czerwca, część po lewej.