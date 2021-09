Trzecia dawka szczepionki dla wszystkich? Członek Rady Medycznej wyjaśnia

Członek Rady Medycznej, prof. Magdalena Marczyńska pytana przez polskatimes.pl o to, których szczepionek dotyczy ta rekomendacja oraz co ze szczepionką Johnson&Johnson, która jest jednodawkowa, powiedziała, że „opublikowano już badania, zgodnie z którymi po podaniu jej drugiej dawki następuje wzrost odporności, ponowna stymulacja przeciwciał oraz zwiększenia ochrony”. – Rada Medyczna wcześniej rekomendowała, że można mieszać szczepionki. Jeżeli mówimy o osobach w wieku powyżej 60 -70. roku życia, rekomendacja jest teraz na wszystkie szczepionki, po konsultacji z lekarzem. Jeśli chodzi o niedobory odporności również jest tak, że część osób słabiej odpowiada na szczepienie. Jeśli były szczepione i są zagrożone ciężkim przebiegiem choroby, to rekomendowana jest trzecia dawka dodatkowa – powiedziała profesor Marczyńska.