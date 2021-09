Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19. Kto, kiedy i gdzie może ją dostać w Zielonej Górze?

- Jak to jest z trzecią dawką szczepionki? W innych krajach już szczepią, a u nas kiedy? Jestem seniorką z chorobami współistniejącymi i chętnie bym się zaszczepiła po raz trzeci, żeby wzmocnić swoją odporność. Zwłaszcza że nie ma już wielu chętnych do szczepienia pierwszą czy druga dawką. I oddajemy szczepionki innym krajom – napisała do nas pani Teresa z Zielonej Góry.