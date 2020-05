Trzy samochody zderzyły się w Wilkanowie kolo Zielonej Góry. Trzy osoby trafiły do szpitala

- Kierujący volkswagenem golfem jechał z Wilkanowa w kierunku Słonego. Przecinając drogą krajową nr 27, prowadząca z Zielonej góry w kierunku Świdnicy, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z fordem jadącym od strony Nowogrodu Bobrzańskiego - mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik zielonogórskiej policji. - W wypadku uszkodzone zostało także przejeżdżające w tym momencie renault megane.

W zderzeniu zostały poszkodowane trzy osoby. - Są przytomne, ale nie mamy jeszcze informacji o ich stanie - dodaje podinsp. Małgorzata Stanisławska.

Uwaga na utrudnienia w okolicy Wilkanowa

Po wypadku został wprowadzony objazd. Z Zielonej Góry auta kierowane są na Leśniów, na DK 32, a następnie drogą DW 279 do Świdnicy. Utrudnienia mogą potrwać do ok. 19.00.

