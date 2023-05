Trzy zielonogórskie zespoły i jeden z Jasienia szykują się na finał Pucharu Tymbarku w Warszawie

– Za nami niewątpliwie bardzo udane wydarzenie. Było dużo radości dla dzieciaków, a przede wszystkim to jest dla nas najważniejsze – powiedział po lubuskim finale Tomasz Skrzypczak, trener zespołu U12 chłopców z SP 10. - Występ moich podopiecznych oceniam bardzo dobrze. Drużyna grała piłkę miłą dla oka. Jestem także zadowolony z postawy poszczególnych zawodników, nasz reprezentant, Maksymilian Chmielewski, został królem strzelców. Czego spodziewamy się po wyjeździe do Warszawy? Jeżeli już jechać, to po to, żeby zdobyć Puchar Tymbarku. Dla chłopców będzie to ogromna przygoda. Słowa „Warszawa”, „Stadion Narodowy” działają na ich wyobraźnię. Są pełni zapału i chęci do pracy na treningach. Mam nadzieję, że to przełoży się na ich grę.