Trzynasta emerytura 2020. Ruszyły pierwsze wypłaty „trzynastki”. Kiedy pieniądze trafią na konta?

„Trzynastki” dostaną osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. miały ustalone prawo do emerytur i rent, pod warunkiem, że pobierały to świadczenie. - Dotyczy to także emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent inwalidów wojennych i wojskowych, a także rodzicielskich świadczeń uzupełniających z programu Mama 4 plus - informuje Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego.