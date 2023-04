Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”: Ponad 400 lubuskich drużyn stanęło do rywalizacji. Najlepsze zagrają w Lubsku

W Lubuskiem w decydującą fazę wkraczają gminne i powiatowe rozgrywki turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Finał wojewódzki rozegrany zostanie 15 i 16 maja w Lubsku.

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największe wydarzenie piłkarskie dla dzieci w Europie, w którym do tej pory wzięło udział ponad 2,5 miliona dziewcząt i chłopców z naszego kraju. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Piłki Nożnej, a głównym sponsorem firma Tymbark. Turniej jest jedną z najszybciej rozwijających się inicjatyw Grassroots w Polsce, to wielkie wydarzenie piłkarskie dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 i 12.

W turnieju zagrało ponad 50 reprezentantów Polski

Zdobywcy Pucharu Tymbarku uczestniczą w niezapomnianych piłkarskich wydarzeniach i odwiedzają najwspanialsze i największe stadiony piłkarskie w Europie oraz oglądają w akcji gwiazdy światowego futbolu. Dotychczasowi triumfatorzy imprezy odwiedzili m.in. takie stadiony jak: Imtech Arena w Hamburgu, Wembley, Camp Nou, Santiago Bernabeu, San Siro, Amsterdam ArenA, Stadion Energa w Gdańsku, czy PGE Narodowy.

Zmagania uczestników turnieju podczas finałów wojewódzkich i finału ogólnopolskiego obserwują selekcjonerzy młodzieżowych Reprezentacji Polski. Najlepsi uczestnicy regularnie biorą udział w zgrupowaniach Akademii Młodych Orłów. W turnieju zagrało już ponad 50 reprezentantów Polski, m.in. Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Marcin Kamiński, Piotr Zieliński, Bartosz Salamon, Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński oraz Paulina Dudek.

Paulina Dudek lubuską perełką Pucharu Tymbarku

Wymieniona wyżej piłkarka Paulina Dudek urodziła się w Gorzowie, ale pierwsze kroki na boisku stawiała w Słubicach. Jednak w 2007 roku, jako 10-latka w ogólnopolskim finale turnieju o Puchar Tymbarku triumfowała z ekipą MUKS Stilon Gorzów i w nagrodę razem ze swoją z drużyną odwiedziła Barcelonę. W latach 2012-2014 Paulina Dudek grała w I-ligowej drużynie TKKF Stilon. Wtedy też zadebiutowała w młodzieżowej reprezentacji Polski, z którą wygrała mistrzostwa Europy w kategorii U17. Szybko wdarła się do „dorosłej” kadry narodowej, a po przejściu do Medyka Konin zdobyła z tym klubem mistrzostwo i Puchar Polski. Dziś jest zawodniczką zespołu Paris Saint-Germain, z którym dotarła do półfinału Ligi Mistrzyń. Przed rokiem wygrała plebiscyt tygodnika „Piłka Nożna” na najlepszą polską piłkarkę.

W tym roku rywalizują wyłącznie drużyny szkolne

W bieżącej, XXIII edycji Pucharu Tymbarku po raz pierwszy w rozgrywkach biorą udział wyłącznie zespoły szkolne. Mimo, że do rywalizacji nie przystąpiły drużyny klubowe, zainteresowanie imprezą zwiększyło się w stosunku do ubiegłorocznej edycji. W poprzednich rozgrywkach mecze odbywały się w 95 proc. powiatów w Polsce, w tym roku ten odsetek wzrósł do 98 proc.

– Dzięki skierowaniu zapisów wyłącznie do szkół, otworzyliśmy się na dzieci, które nie trenują piłki nożnej w klubach, a dzięki turniejowi mają szansę na przeżycie niepowtarzalnej przygody – powiedział Adam Kaźmierczak, wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego. Nieco inny pogląd na sprawę ma Dariusz Kurzawa, jeden z koordynatorów Turnieju o Puchar Tymbarku w województwie lubuskim. – Uważam, że powinien obowiązywać system open tak, jak było do tej pory – powiedział. – Moim zdaniem nowy system obniży poziom przede wszystkim w rywalizacji dziewczynek, ponieważ w turnieju nie zagrają najlepsze drużyny, a zawodniczki zostały rozporoszone po zespołach szkolnych.

Zaskakujące porównanie: Zielona Góra 158 – Gorzów 14

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 8137 drużyn, w województwie lubuskim – 419. Na poszczególne kategorie liczba ta rozbija się w następujący sposób: dziewczęta – U8: 31 zespołów, U10: 38, U12: 52; chłopcy – U8: 74 drużyny, U10: 101, U12: 123.

Zaskakująco wygląda porównanie liczby zgłoszonych ekip z obu lubuskich stolic – w Zielonej Górze do rywalizacji zgłosiło się 158 zespołów, a w Gorzowie tylko 14. – To smutne, że w tak dużym mieście do turnieju zgłosiło się tak niewiele drużyn – stwierdził Dariusz Kurzawa.

Z Lubska droga prowadzi prosto do stolicy

W Lubuskiem w decydującą fazę wkraczają rozgrywki gminne i powiatowe. Najlepsi zagrają w finale wojewódzkim na stadionie OSiR-u przy ul. Sportowej w Lubsku. 15 maja do rywalizacji przystąpią zespoły w kategorii U12 i U10 (dziewczęta), a dzień później – U8 i U10 (chłopcy). Najlepsze drużyny U10 i U12 wśród chłopców i dziewcząt zagrają w finale ogólnopolskim w Warszawie. Mecze finałowe odbędą się w czerwcu na stadionie PGE Narodowym. Nagrodą główną w turnieju jest wyjazd na mecz reprezentacji Polski oraz spotkanie z jej piłkarzami i sztabem.

WIDEO: Zielonogórskie kryte boisko piłkarskie robi duże wrażenie