Turyści licznie odwiedzają figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. Niestety, to co tam widzą jest niechlubną wizytówką kultowego miejsca

Figura Chrystusa Króla, która rozsławiła Świebodzin nie tylko w kraju, ale i na całym świecie została wzniesiona w listopadzie 2010. Budowniczy pomnika ksiądz Sylwester Zawadzki nie kryły wtedy wzruszenia. - Jestem bardzo szczęśliwy. To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu - powiedział „GL”. To co tam zastaliśmy po dziesięciu latach wizytówką już na pewno nie jest. KLIKNIJ W GALERIĘ I ZOBACZ ZDJĘCIA>>>