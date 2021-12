Turystyka 2021 w cieniu koronawirusa. Jak COVID-19 krzyżował i nadal krzyżuje szyki podróżnym w mijającym roku?

Pandemia koronawirusa miała i ma katastrofalny wpływ na stan branży turystycznej w Polsce i na świecie. Zwłaszcza podróże zagraniczne stały się bardzo trudne. Ceny rosną, połączenia lotnicze są likwidowane, a w krajach, do których można się dostać, obowiązują coraz surowsze obostrzenia. Wiele atrakcji turystycznych zostało zamkniętych z powodu złej sytuacji pandemicznej. Poniżej prezentujemy krótki przegląd tego, co COVID-19 zepsuł w turystyce w mijającym roku 2021.

Turystyka w grudniu 2021 a COVID-19. Atrakcje turystyczne zamykane przez brak zdrowych pracowników

W poniedziałek 27 grudnia 2021 włoskie media doniosły, że słynna katedra Santa Maria del Fiore nie będzie już dostępna dla turystów. Piękna budowla to ozdoba Florencji. Jej charakterystyczna kopuła, zaprojektowana przez Brunelleschiego, to jeden z charakterystycznych elementów panoramy miasta. Świątynia pozostanie jednak niedostępna dla turystów do odwołania, ponieważ najzwyczajniej nie ma komu obsługiwać i oprowadzać podróżnych.