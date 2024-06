Tutaj w Lubuskiem nie będzie prądu w najbliższych dniach. Szykujcie już świeczki!

W czerwcu 2024 roku dojdzie do wyłączeń prądu w regionie. Enea Operator informuje, że dojdzie do przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach zarówno z północy, jak i z południa regionu. Przedstawiamy wam dokładną listę adresów z datami i godzinami wyłączeń. Lepiej już zawczasu sprawdźcie, czy was to utrudnienie także dotknie, bo warto się na nie przygotować. Nie włączać w tym czasu piekarnika, pralki, czy zmywarki...