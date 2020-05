Twój Zielony Targ powrócił. W Ochli pojawia się coraz więcej odwiedzających!

Twój Zielony Targ w Ochli

Targi żywności „Twój Zielony Targ” to cyklicznie organizowane wydarzenie mające na celu promowanie regionalnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i sprzedażą szeroko pojętej zdrowej żywności. Celem Targów jest skupienie w jednym miejscu wystawców z różnych branż, tworząc tym samym miejsce, które będą odwiedzać osoby zainteresowane lokalnymi produktami wysokiej jakości.

Niestety, z powodu epidemii koronawirusa, spotkania w Ochli zostały zawieszone na pewien czas. Teraz, po tym jak rząd nieco poluzował obostrzenia, targ na powrót organizowany jest w niedzielę. 17 maja pojawiło się tam już wielu zielonogórzan.

Wydarzenie przyciąga mieszkańców Zielonej Góry

- Myślę, że warto do nas przyjechać. Można tutaj znaleźć wiele interesujących produktów, których nie da się normalnie kupić w sklepach. Są tu pyszne sery, mięsa czy też różne przetwory - twierdzi Adam Mocny, właściciel Lubuskiej Spiżarni, która serwowała z foodtrucka własne wyroby. Czy dużo osób odwiedza Zielony Targ w Ochli? - Coraz więcej. Nie są to jeszcze tłumy, jak sprzed epidemii, ale widać, że jest coraz lepiej. Można się tu wybrać rowerami, taka wycieczka to fajny pomysł na niedzielę - przekonuje Mocny.