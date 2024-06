Tych księży nie zobaczycie u siebie. Zmiany w lubuskich parafiach

Wręczanie dekretów dla nowych proboszczów, administratorów parafii czy wikariuszy to nieodłączny element każdego roku w każdej diecezji. Nie inaczej jest w tym roku w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W niej też już za kilka-kilkanaście tygodni dojdzie do zmian w parafiach. W tym roku nie będą one tak spektakularne jak w zeszłym roku, gdy doszło m.in. do zmiany proboszcza parafii katedralnej. Ba! W parafiach największych miast diecezji będzie tylko jedna zmiana – i to na papierze. Ks. Wojciech Lechów nie będzie już administratorem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zielonej Górze, a jej proboszczem.