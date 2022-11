Tydzień Dobrego Nastroju! W tej szkole w Zielonej Górze codziennie dzieje się coś dobrego i miłego

Od poniedziałku w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze trwa Tydzień Pozytywnego Nastroju. Każdego dnia odbywa się coś innego, np. Dzień dobrego humoru, Dzień dobrych relacji i m.in. Dzień niespodzianek.

- We wtorek uczniowie klasy 1 c mieli niecodzienną lekcję. Każdy przyniósł oryginalny element ubioru i zaprezentował się wszystkim dzieciom - opisuje Jolanta Sztejna. - Następnie należało dopasować postać, którą prezentowało każde z dzieci do filmu, w którym mogłoby wystąpić. Propozycje były różne: Komisarz Mama, 101 Dalmatyńczyków, Artur ratuje gwiazdkę, Renifer Niko i wiele innych. Uczniowie wykazali się dużą kreatywność.