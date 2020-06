Tygodniowy przegląd prasy (Zielona Góra, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Padający deszcz ani na chwilę nie przyćmił głośnego wsparcia kibiców na stadionie przy W69, jaki dostali żużlowcy RM Solar Falubazu Zielona Góra. Doping słychać było w całym mieście. Poniósł on Falubaz do zwycięstwa nad GKM-em Grudziądz 48:42.

Ten, kto twierdzi, że zwierzak nie może być przyjacielem człowieka, chyba nigdy nie miał psa czy kota. Gdy spytaliśmy Was o Waszych pupili, zasypaliście nas zdjęciami. I choć przysłaliście nam fotografie kotów, psów, świnek morskich a nawet szczurków, to wszystkie te zwierzaki łączyło jedno. Są naprawdę słodkie!

Dzięki nowej pracowni hemodynamiki możliwe będą wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne w kardiologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, położnictwie i ginekologii oraz neurologii. Pracownia - warta 10 mln zł - zacznie działać 1 lipca br.

To, co zrobił i robi sołtys Lubikowa oraz jednocześnie radny gminy Przytoczna, można określić krótko: czad! - Po prostu chcę, by ludzie się uśmiechali - mówi zaskoczony naszym zainteresowaniem Paweł Rękawiecki. I dodaje, że to nie koniec!

Niestety, trudne do spełniania obostrzenia oraz bezpieczeństwo mieszkańców spowodowały, że basen w CRS nadal pozostanie zamknięty.