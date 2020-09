Tygodniowy przegląd prasy (Zielona Góra, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 30.08 do 5.09.2020

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zielonej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020]”?

Przegląd tygodnia Zielona Góra od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020] Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów. 📢 WINOBRANIE 2020. Tak wyglądało otwarcie Winobrania w dobie pandemii. Było inaczej niż zwykle W sobotę, 5 września, o godz. 21.00 na scenie na pl. Teatralnym odbyło się oficjalne rozpoczęcie Winobrania 2020. Bachus odebrał od prezydenta Zielonej Góry klucze od miasta… ale w przerwie przedstawienia! Co gorsze, nie wszyscy chętni mogli zobaczyć to na własne oczy. Dlaczego? Bowiem ze względu na pandemię koronawirusa tylko nieliczni mieli wstęp na plac.

📢 Królowa Życia Izabela Macudzińska-Borowiak w Zielonej Górze. Projektantka przyjechała do swojego butiku JustUnique "Królowe Życia", to program w TTV, który z edycji na edycję cieszy się coraz większą popularnością. - Wszyscy bohaterowie programu żyją według własnego scenariusza i na swoich warunkach. Są dalecy od przeciętności, czym u jednych wzbudzają sympatię i podziw, a u innych – falę krytyki i zazdrości - podkreślają producenci programu. Widzowie chętnie śledzą losy szalonej Dagmary czy zakochanej i szczęśliwej właścicielki marki Just Unique Izy Macudzińskiej-Borowiak . Mało kto wie, ale projekty Izy można kupić w Lubuskiem. Królowa Życia prowadzi w naszym województwie dwa sklepy. W sobotę, 5 września przyjechała wraz z mężem na Winobranie do Zielonej Góry. Odwiedziła swój sklep i spotkała się z klientkami.

📢 Winobranie 2020. Burza barw przy Centrum Przyrodniczym! Co tu się działo? Podczas Winobrania 2020 na mieszkańców czeka szereg atrakcji. Jedną z nich było Święto Kolorów Holi przy Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze. Tłum młodych zielonogórzan przeżył tam niesamowite chwile obrzucając się barwnymi proszkami. Jak było? Zdecydowanie kolorowo! 📢 Winobranie 2020. Zielona Góra tętni życiem od samego rana. Mieszkańcy nie mogli się doczekać Winobrania Trwa pierwszy dzień Winobrania. Już od samego rana mieszkańcy spacerowali po miasteczku winiarskim. Próbowali lokalnych win, rozmawiali z winiarzami i odwiedzali stoiska handlowe. Sprawdźcie, jak wyglądało centrum Zielonej Góry w pierwszych godzinach święta miasta. 📢 Awaria wodociągu na ul. Lwowskiej w Zielonej Górze. Mieszkańcy okolicznych domów bez wody Do sporej awarii wodociągu doszło w piątek po południu, 4 września, na ul. Lwowskiej w Zielonej Górze. Woda wydobywająca się z pękniętej rury, najpierw wybrzuszyła chodnik, a potem rozlała się po ulicy.

📢 Winobranie 2020 czas start! Tak przygotowane jest miasto Tegoroczne Winobranie - skromniejsze niż zwykle - potrwa od 5 do 13 września. Jak się do niego przygotowało miasto? W piątek wszystko było gotowe na przekazanie kluczy Bachusowi, który będzie rządził stolica polskiego wina. Inaczej niż zwykle, bo w reżimie sanitarnym. 📢 Winobranie 2020. Sprawdź, jakie atrakcje czekają na dzieci Winobranie 2020 odbędzie się od 5 do 13 września. To nie tylko czas zabawy dla dorosłych, ale także dla najmłodszych mieszkańców miasta. Jakie atrakcje przygotowano dla nich w tym roku? Czy w dobie pandemii koronawirusa są one odpowiednie? 📢 Zielona Góra. Mieszkańcy zmartwieni nocnymi pożarami samochodów. Te przypadki są ze sobą połączone? Do redakcji zgłaszają się zaniepokojeni mieszkańcy, którzy zwracają nam uwagę, że w Zielonej Górze regularnie dochodzi do nocnych pożarów samochodów. Nasi Czytelnicy martwią się, czy te przypadki nie są ze sobą połączone. Jak do sprawy odnosi się zielonogórska policja?

📢 Zielona Góra. Basen na Winobranie nadal będzie czynny. Na strefę saun jeszcze poczekamy W tym roku wyjątkowo w czasie Winobrania basen w Centrum Rekreacyjno-Sportowym nie będzie zamknięty. Przerwa techniczna odbyła się już wcześniej, kiedy to z powodu pandemii koronawirusa zamknięto miejsca rekreacji. Od 2 września czynny jest też basen przy ul. Wyspiańskiego. A co z saunami w CRS? 📢 Horrory, toi toi, marihuana, urojony gwałciciel, pandemia. Memy o Zielonej Górze podbijają internet! Memy wszyscy znamy i lubimy, między innymi za ich stronę humorystyczną. Są też takie, które uczą i starają się w przekazie nieść jakąś wartość. Okazuje się, że sporo memów jest o Zielonej Górze! Ba, one pobijają internet i z dnia na dzień są coraz popularniejsze! Zobaczcie te najlepsze >>>

📢 Alkohol na Winobraniu 2020? W tych miejscach na pewno go nie wypijesz! Wysokie kary za złamanie zakazu Winonranie 2020 w Zielonej Górze potrwa do 13 września. Miłośnicy mocniejszych trunków muszą jednak mieć się na baczności, bowiem są miejsca, gdzie alkoholu spożywać nie będzie można. Osoby, które nie dostosują się do zakazu czekają wysokie kary. 📢 Imprezy sportowe podczas Winobrania. Będzie się działo w czasie Dni Zielonej Góry! [5-13 września] Sportowy program Winobrania 2020, jak co roku obfituje w moc atrakcji. W czasie Dni Zielonej Góry 2020 kibice będą mogli wybrać się na wiele aren sportowych i przeżywać duże emocje. Sprawdź szczegółowy sportowy program Winobrania 2020. Każdy znajdzie coś dla siebie! 📢 Winobranie 2020. Wybieracie się na diabelski młyn? Już czeka na was! Nieodłącznym elementem każdego Winobrania w Zielonej Górze jest lunapark. Jak co roku, tuż obok redakcji Gazety Lubuskiej, na al. Niepodległości stanął diabelski młyn. W piątek przed południem trwały już ostatnie prace przed uruchomieniem. Zobacz zdjęcia z 2 i z 4 września >>> Przypomnijmy, tegoroczne Dni Zielonej Góry potrwają od 5 do 13 września.

📢 Takiej Zielonej Góry nigdzie nie znajdziecie! Deptak, Bachus, Wieża Braniborska, panorama miasta. Wszystko namalowaliśmy specjalnie dla Was! Takiej Zielonej Góry na pewno nie znacie! Mamy dla Was małą niespodziankę w postaci fotografii, które przedstawiają Winny Gród w formie malowanej. Akcja jest bardzo nietypowa, dlatego tym bardziej ciekawi jesteśmy, czy rozpoznacie wszystkie miejsca z naszej galerii? Deptak, Winne Wzgórze, pomnik Bachusa, Wieża Braniborska, przepięknie prezentująca się panorama miasta i wiele, wiele więcej! To wszystko przygotowaliśmy, a raczej namalowaliśmy specjalnie dla Was! Zobaczcie! :)

📢 Co działo się u nas we wrześniu 1939? O tym pisała niemiecka prasa. Czuć było napięcie. Lubuszanie zdawali się nie zauważać wojny We wrześniu 1939 roku mieszkańcy Zielonej Góry, Gorzowa, Świebodzina, Żar i innych lubuskich miast zdawali się wojny nie zauważać. Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze i jego współpracownicy przewertowali lokalne gazety niemieckie, m.in. Grünberger Wochenblatt i „Züllichau-Schwiebusser Kreiszeitung”. Z wiadomych względów wybrali przełom sierpnia i września 1939.

📢 Jarmark i miasteczko winiarskie na Winobraniu 2020. Jak ma to wyglądać w tym roku? Ilu będzie wystawców? Gdzie kupimy wybrane produkty? W sobotę, 5 września, w Zielonej Górze rozpocznie się Winobranie. Jedną z najważniejszych atrakcji podczas dni miasta jest jarmark winobraniowy oraz miasteczko winiarskie. Czy w tym roku możemy liczyć na dużą liczbę wystawców? Gdzie będzie można zakupić wybrane produkty? Sprawdziliśmy! 📢 Zielona Góra dawniej i dziś. Nietypowa wystawa przedmiotów codziennego użytku. Zobacz, jakie to ciekawe eksponaty! Winobranie jest dobrym momentem, by bliżej poznać stolicę polskiego wina. Ale nie za sprawą turystycznych przewodników, lecz nietypowej wystawy w Muzeum Ziemi Lubuskiej, pokazującej przedmioty codziennego użytku zielonogórzan. Stare karty, filiżanki czy pudełka na cukierki z wizerunkami charakterystycznych miejsc w miescie. Warto obejrzeć tę ekspozycję!

📢 Grzybobranie w lubuskich lasach. Nasi Czytelnicy znaleźli prawdziwe giganty. Nie wierzycie? Zobaczcie zdjęcia! Jeśli na grzyby, to tylko w lubuskich lasach. To właśnie tutaj nasi Czytelnicy znajdują tak piękne grzyby!

