Tygodniowy przegląd prasy (Zielona Góra, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Polska krajem absurdów - można się o tym przekonać, przeglądając stronę "Polskie Absurdy" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze perełki.

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

Szykuje się farmaceutyczna rewolucja? Jak podaje serwis Fakty.tvn24.pl farmaceuci niedługo dostaną nowe uprawnienia. Będą mogli wypisywać recepty i prowadzić leczenie – oczywiście w dość wąskim i do tego w szczegółowo opisanym zakresie. Dzięki nowym uprawnieniom farmaceuci będą w stanie odciążyć lekarzy, których i tak jest w Polsce zdecydowanie za mało.