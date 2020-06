Tygodniowy przegląd prasy (Zielona Góra, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Może wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego jak przywieźć odpady na wysypisko. Ale okazuje się, że ta sprawa wywołuje wiele emocji wśród zielonogórzan. Do naszej redakcji przychodzi coraz więcej listów i emaili od mieszkańców, którzy chcieli oddać odpady na wysypisko w Raculi i zostali odesłani z kwitkiem.

„No to mili państwo. Czas załatwić sprawę” – takie zdanie słychać na filmie, zamieszczonym na Facebooku przez mężczyznę, który chwyta pistolet do ręki. Wcześniej jego autor, w zielonogórskim Bachusie zaatakował rasistowskimi wyzwiskami jednego z pracowników lokalu.

Złodzieje w Zielonej Górze. Tym razem włamali się do dawnej hali Budimexu, która znajduje się przy ulicy Lisiej. Zabrali narzędzia, felgi aluminiowe. Ukradli też naszemu Czytelnikowi dwa motocykle. Jeden z nich to: KTM 250gs fullcross, a drugi: Zipp pro xt 1250 o tablicach rejestracyjnych: FZ7519. Właściciel prosi o pomoc w odnalezieniu sprawców. Jeśli coś widziałeś 8-9 czerwca, albo wiesz, gdzie mogą znajdować się skradzione motocykle, zgłoś to policji.

Dzień, w którym przypada Boże Ciało, jest wolny od pracy i szkoły. Dodatkowo dla wielu 11 czerwca stał się także początkiem długiego weekendu. Jak czas wolny postanowili spędzić mieszkańcy Zielonej Góry? Niektórzy zdecydowali się wyjechać z miasta. Nad morze, albo w góry. Słoneczna pogoda zachęciła także do rowerowych wycieczek czy spacerów po okolicy. Na deptaku mnóstwo uśmiechniętych twarzy. Widać, że każdy delektuje się chwilą i pragnie już powrotu do normalności. Zajrzeliśmy też na Dziką Ochlę, miejsce, które zawsze przyciąga zielonogórzan. Okazuje się, że chętnych do kąpieli nie brakowało. Zobaczcie, co działo się w czwartek nie tylko w centrum miasta.