Tylko 400 metrów, a pomoc wielka. W Nowej Soli odbędzie się Bieg w Mundurach, żeby wesprzeć leczenie strażaka

Bieg służb mundurowych w Nowej Soli. Pomoc dla Artura Nowaczyka

Przypomnijmy, Artur Nowaczyk to zawodowy strażak. Ma 34 lata. Mieszka w Zielonej Górze. Pochodzi ze Świebodzina. Choroba zaczęła się od schudnięcia w 2019 roku, Pierwsza diagnoza wskazywała, że powodem był wyrostek robaczkowy, po wycięciu którego wydawało się, że jest poprawa. Niestety, ostatecznie okazało się, że w jelicie grubym jest 10-centymetrowy guz i nacieki do otrzewnej. Próby wycięcia nie udały się. Ale rodzina znalazła sposób, aby wspomóc leczenie. Jednak na to potrzebne są duże pieniądze.