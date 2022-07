Tylko raz można było je zobaczyć wszystkie w jednym miejscu. Za chwilę rozjadą się do wsi w gminie Świdnica. Zobacz zdjęcia

Plener rzeźbiarski w Świdnicy

Od czwartku do soboty nad Zalewem Świdnickim po pięciu rzeźbiarzy z Polski i Niemiec tworzyło piękne rzeźby, które na zawsze zostaną na terenie gminy. Będą zdobić sołectwa. Nawiązują do obrazków na wsi i będą zachętą do odwiedzania miejscowości w okolicy.

- To nie są witacze, bo nie będą stały na początku miejscowości, ale w środku - wyjaśnia Grzegorz Hadzicki, koordynator projektu pt. „Polsko-niemieckie spotkanie rzeźbiarskie nad wodą”.

Koordynator projektu podkreśla, że plener był udany. Powstały rzeźby warte uwagi.

- Coś po nas zostanie - mówi rzeźbiarz. - A dzień bez rzeźbienia, to dzień stracony.

