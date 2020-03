Tylko w sobotę 30 naruszeń w związku z koronawirusem. Ludzie są nieodpowiedzialni i celowo lekceważą przepisy

Strażnicy miejscy w sobotę, 28 marca sprawdzali, czy przestrzegane były przepisy związane z walką z epidemią koronawirusa. Jak przyznają, zdecydowana większość mieszkańców stosuje się do obostrzeń związanych ze sposobem przemieszczania się oraz zakazem korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i innych miejsc wyłączonych z możliwości użytkowania. To jednak nie znaczy, że funkcjonariusze nie mają co robić.