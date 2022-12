Tysiące owadów na jednym drzewie w Zielonej Górze! To inwazyjny gatunek. Nie boi się śniegu i ujemnej temperatury

Pojawiały się w Zielonej Górze już wcześniej. Za każdym razem robią wrażenie. Tym razem jeszcze większe, bo temperatura w mieście spadła poniżej zera. Jest śnieg. A one wybrały jedną z lip i oblepiają każdą z gałęzi.

- Po raz pierwszy w Polsce zaobserwowano go w 2014 roku. A na większą skalę w 2018. W Polsce żerują głównie na lipach. Jak większość pluskwiaków, potrafią wydzielać niezbyt przyjemny zapach. A również dla ptaków nie są zbyt apetyczne, więc nie mają w zasadzie naturalnych wrogów - wyjaśnia Jacek Katos, pasjonat owadów. - One zbijają się w takie skupiska na jesień by przetrwać zimę. Aktywne są od wiosny do jesieni, więc ich obserwacja na ośnieżonym pniu jest dość niezwykła. Choć, jak się okazuje i tak bywa.