Tytuł mistrzowski i brązowy medal zielonogórskich speedrowerowców

Finał w rywalizacji młodzików (zawodnicy do 14 lat) rozegrano z udziałem pięciu par: TSŻ Toruń, Wiraż Ostrów Wlkp., Mustang Żołędowo, Lwy Częstochowa, ZKS Zielona Góra. Przed rokiem złoto przeszło koło nosa zielonogórzanom po przegranym biegu dodatkowym z Mustangiem. Tym razem podopieczni trenera Krzysztofa Zakrzewskiego podeszli do zawodów z dużą determinacją i wolą walki. Team ZKS-u w składzie Oliwier Kołosionek, Alan Kostrzewa i Tomasz Kalitowski już w pierwszym swoim starcie uzyskał cenny remis z gospodarzami. Później zielonogórzanie gromili kolejnych rywali podwójnie i zdobyli tytuł mistrzowski. Drugie miejsce zajął Mustanga, a trzecie Wiraż.

Nigdy ich nie było, a tu od razu medal

Po raz pierwszy zorganizowane zostały Mistrzostwa Polski Par Klubowych Kobiet (bez ograniczeń wiekowych). Zielonogórzanki nie należały do faworytek, dlatego medalowa lokata wydwała się bardzo trudna do osiągnięcia. Czym byłby jednak sport bez niespodzianek. Do rywalizacji stanęły reprezentantki Mustanga Żołędowo, Lwów Częstochowa, TSŻ Toruń i ZKS-u Zielona Góra. Mustang i Lwy były poza zasięgiem zielonogórzanek, ale to, w jaki sposób zawodniczki ZKS-u zdobyły brązowy medal w walce z toruniankami wzbudzał podziw i uznanie. Dwa biegi, mnóstwo emocji i ...mała zielonogórska bohaterka - Nel Białowąs, tajna broń trenera Krzysztofa Zakrzewskiego. Ta niespełna 11–letnia dziewczynka, najmłodsza uczestniczka mistrzostw Polski, na torze pokazała lwi pazur. Zażarcie walczyła o medal dla Zielonej Góry od startu do mety, a gdy traciła pozycję zaraz potrafiła ją odbić. Tak było w decydującym wyścigu o brązowy medal. Skład ZKS-u uzupełniły Weronika Kostrzewa i Ewa Cegłowska. Po ponad 20 latach zielonogórski speedrower doczekał się również startujących dziewczyn, które od razu wywalczył medal mistrzostw Polski. W ciągu niespełna roku do szkółki speedrowerowej w Zielonej Górze zapisało się aż dziewięć dziewcząt, które chcą uprawiać żużel na rowerach.