Uczniowie lubuskiego poznali wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Nie wszyscy znaleźli miejsce w placówce pierwszego wyboru

Już wszystko wiadomo! Lubuskie szkoły ponadpodstawowe ogłosiły wyniki naboru na rok szkolny 2022/2023. Uczniowie, którzy nie dostarczyli do wybranej przez siebie szkoły oryginałów dokumentów mają tydzień, by utrzymać zajmowane miejsce.

Pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w województwie lubuskim został zakończony. 21 lipca, od godz. 12:00 uczniowie mogli się dowiedzieć czy udało im się zdobyć miejsce w wymarzonej szkole. Listy kandydatów zakwalifikowanych do konkretnych placówek wywieszono fizycznie w budynkach szkół. Możliwe jest także sprawdzenie wyników rekrutacji online. Prócz województwa lubuskiego, 21 lipca podano do wiadomości wyniki w województwie dolnośląskim, podlaskim, pomorskim i świętokrzyskim. 22 lipca zostana ogłoszone wyniki w ostatnim z województw - lubelskim.

Dostarcz dokumenty, by zachować miejsce

Jeśli zostaliśmy zakwalifikowani do danej szkoły, to musimy zgłosić wolę przyjęcia i dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów. Najczęściej są to: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Co jeśli nie dostałem się do wymarzonej szkoły

Jeśli nie dostało się do żadnej z wybranych przez siebie szkół nie należy panikować.

Od niekorzystnej dla nas decyzji można złożyć odwołanie do dyrektora szkoły. Od podania do wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic ma siedem dni na złożenie wniosku o uzasadnienie, dlaczego dziecko się nie zakwalifikowało. Wówczas szkoła ma pięć dni, by sporządzić takie uzasadnienie. Od tego momentu rodzic ma siedem dni na wniesienie odwołania, które musi być rozpatrzone przez dyrektora w ciągu kolejnych siedmiu dni.

Rekrutacja uzupełniająca