Uczniowie "Medyka" stają w obronie swojej szkoły. Uważają, że szkoła ulegnie samolikwidacji

Organizacyjnie i logistycznie łatwiej jest godzić naukę z innymi obowiązkami życiowymi, kiedy dojazd do szkoły nie jest niepotrzebnym utrudnieniem. Niektóre zajęcia w “Medyku” trwają do późnych godzin wieczornych, odbywają się też w weekendy. Uczniowie przedstawili szacunkowe wyliczenia związane z dojazdami do Sulechowa. Przejazdy samochodem to w skali miesiąca dodatkowe 1000 km dla słuchaczy dziennych i 600 km dla wieczorowych. Zwiększone uczestnictwo w ruchu rodzi niebezpieczeństwo, zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym, kiedy szybko robi się ciemno, a na drogach panują trudne warunki. Do pokonywania jeszcze większych odległości byliby zmuszeni uczniowie dojeżdżający z Nowej Soli (1 720 km), Żar (2 760 km), czy Żagania (2 920 km). Z kolei korzystanie z komunikacji PKS oznacza wstawanie we wczesnych godzinach rannych bądź długie oczekiwanie na zajęcia w Sulechowie. Rozkład jazdy nie daje możliwości powrotu do Zielonej Góry po godz. 21:00. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja w soboty. Uczniowie nie mieliby możliwości zdążenia na zajęcia o godz. 8:00 i powrotu z zajęć kończących się po 18:00. Przejazd z Żagania do Sulechowa jest możliwy jedynie z przesiadką w Zielonej Górze, a żeby zdążyć na poranne zajęcia do autobusu trzeba wsiąść po godz. 5:00. Do tego dochodzi kilkuset złotowy wydatek na bilet miesięczny. Dodatkowy czas na dojazd do szkoły w Sulechowie w połączeniu z pracą i obowiązkami rodzinnymi uniemożliwi punktualne dotarcie na zajęcia, a w wielu przypadkach wręcz je wykluczy. Zielona Góra z pewnością jest lepiej skomunikowana z innymi miastami niż Sulechów, a centralne położenie szkoły na terenie miasta ułatwia dotarcie do niej. Konfrontacja z tyloma utrudnieniami i zmęczeniem zwiększa prawdopodobieństwo rezygnacji z nauki, co w dłuższej perspektywie może skutkować samolikwidacją szkoły.