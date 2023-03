Uczniowie nakręcili filmy pokazujące jak zachowywać się w autobusach

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w swoich komunikatach wzywa: Bądźmy dla siebie życzliwi. Ustępujmy miejsca starszym osobom itd. Wszystko to ma sprawić, by podróż autobusem MZK była przyjemna i wygodna. Zależy to nie tylko od stanu technicznego pojazdu, umiejętności i uśmiechu kierowcy, ale także od zachowania pasażerów.