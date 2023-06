Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze pożegnali się ze szkołą i powitali wakacje.

SP-18 w Zielonej Górze - sukcesy i dalsze przygotowania

SP-18 w Zielonej Górze zakończyło rok szkolny

W minionym roku w „Osiemnastce” wiedzę i umiejętności zdobywało w 960 uczniów, w tym 239 uczniów 11 klas ósmych.

Ostatnie lata oznaczały wiele nowych wyzwań, z którymi trzeba było się zmierzyć jak choćby reformy oświaty, pandemia koronawirusa i zdalne nauczanie, wojna w Ukrainie. Wszystko to oznaczało trudny czas dla uczniów i nauczycieli… Jaki będzie kolejny rok? Czas pokaże. Może uda się wyremontować szkolne boisko…

- Życzylibyśmy sobie takich uczniów, jakich mieliśmy do tej pory. I rodziców, którzy będą nas wspierać w wychowawczych działaniach. Razem można wiele osiągnąć – podkreśla dyrektor i życzy uczniom aktywnego, bezpiecznego wypoczynku, by we wrześniu wszyscy wrócili naładowani pozytywną energią.